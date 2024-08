Chiesa, addio Juve al veleno: "Mai avuta alcuna proposta di rinnovo"

Chiesa, addio Juve. E sul riunnovo...

Se è vero che un primo saluto lo aveva dato al momento della partenza direzione Liverpool, ora Chiesa ha deciso di postare un messaggio attraverso il suo account Instagram congedandosi così dal mondo Juve: "È giunto il momento di concludere questo percorso insieme a voi, tifosi bianconeri. Vorrei dedicare qualche parola per ringraziarvi del grande affetto che mi avete sempre dimostrato, affetto che porterò per sempre nel cuore. Con voi e con la Juventus sono cresciuto, sia come uomo che come calciatore. Mi avete sostenuto nei momenti belli e in quelli difficili, e per questo vi sarò sempre grato. In questi quattro anni ho avuto l’opportunità di lavorare con giocatori, staff e allenatori di altissimo livello. Siete stati come una famiglia per me e, anche nei momenti più complicati, mi avete aiutato a rialzarmi. Porterò sempre con me i ricordi di gioia che abbiamo condiviso".