De Sciglio, ufficiale il prestito all'Empoli: il messaggio d'addio Juve

Termina l'avventura in bianconero per Mattia De Sciglio . La società ha annunciato il prestito del difensore classe '92 , che continuerà la stagione con la maglia dell'Empoli. Il giocatore si congeda dunque con il club dopo 6 stagioni. La Juve si accollerà parte dell'ingaggio per un ammontare di 1.5 milioni. Arrivato a Torino nel luglio 2017, in forza alla Juve De Sciglio ha accumulato 117 presenze complessive, con un bilancio di 2 gol - l'ultimo a gennaio 2022 contro la Roma quando firmò il definitivo 4-3 - e 4 assist. Questi invece i trofei vinti con la Vecchia Signora: 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana.

Addio De Sciglio: il messaggio della Juve

"Oggi salutiamo Mattia De Sciglio, che va a giocare in Toscana, all’Empoli. Mattia è un giocatore che ha dato tanto alla Juventus nei suoi anni in bianconero, dimostrando professionalità, dedizione e grande spirito di squadra. Dal suo arrivo a Torino nel 2017, De Sciglio ha collezionato oltre 100 presenze con la nostra maglia, contribuendo in modo significativo ai successi della squadra, tra cui la conquista di 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Esterno di grande esperienza, capace di adattarsi su entrambe le fasce, Mattia ha sempre messo al primo posto il bene della squadra, giocando con costanza e determinazione ogni volta che è stato chiamato in causa. Ora inizia per lui una nuova avventura all’Empoli. In bocca al lupo, Mattia!". Così il club toscano, ha dato ufficialmente il benvenuto al nuovo rinforzo: "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia De Sciglio".

Juve: le cessioni in difesa

Il passaggio all'Empoli di Mattia De Sciglio, è l'ultima operazione prevista nel piano cessioni di Cristiano Giuntoli, intervenuto nel settore difensivo accordandosi per i prestiti di De Winter al Genoa, di Rugani all'Ajax e di Facundo Gonzalez al Feyenoord, e per le cessioni a titolo definitivo di Huijsen al Bournemouth e di Frabotta al West Bromwich. Una rifondazione iniziata già con l'addio ad Alex Sandro al termine della scorsa stagione - l'ex bianconero ha iniziato una nuova avventura in Brasile - .