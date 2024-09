Kostic e Arthur, niente Arabia: l’unica ipotesi in piedi per le due cessioni Juve

Si è chiuso il mercato in Arabia Saudita. Originariamente prevista per il 6 ottobre, la deadline per i movimenti in entrata nella Saudi Pro League è stata anticipata al 2 settembre e, per le squadre italiane obbligate a piazzare alcuni 'esuberi' rimasti in rosa, decade un'interessante (e spesso remunerativa) opzione. È il caso della Juventus che, ceduto in prestito secco Tiago Djalò al Porto, altro mercato, quello lusitano, in cui oggi era l'ultimo giorno di trattative, deve ancora risolvere due casi particolarmente spinosi: quelli di Filip Kostic e Arthur Melo, entrambi fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore Thiago Motta.