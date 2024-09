Rabiot è ufficiale al Marsiglia: resta l'impronta Juve, ecco perché

MARSIGLIA (Francia) - " L'Olympique di Marsiglia è lieta di annunciare la firma di Adrien Rabiot. A 29 anni, il centrocampista si è unito al club dopo aver sostenuto con successo le visite mediche", attraverso un comunciato ufficiale inizia la nuova avventura di Rabiot. Dopo l'addio a giugno alla Juventus e una intera estate passata tra gli svincolati, il centrocampista francese ha accettato l'offerta della formazione di Roberto De Zerbi. Pronto per la nuova avventura Adrien, ma non sfuggono due particolari che sembrano legarlo ancora a Torino. Il primo è il numero di maglia: confermato il 25 indossato negli anni con la maglia bianconera. Il secondo è un altro ex Juventus, Fabrizio Ravanelli, attualmente collaboratore istituzionale e sportivo del Marsiglia alle dirette dipendenze del presidente Pablo Longoria, che è stato immortalato nella foto di rito con il patron marsigliese e Rabiot.

Rabiot al Marsiglia, accoglienza da star

Rabiot al Marsiglia, il comunicato

Questa la presentazione del Marsiglia per Rabiot: "Formatosi al Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot ha esordito tra i professionisti con la sua società nell'agosto del 2012, all'età di 17 anni, lanciato da un certo Carlo Ancelotti. Il giovane centrocampista impressiona subito per le sue conoscenze tattiche, la sua qualità tecnica e la sua intelligenza di gioco che gli permettono di passare in tutte le giovanili della squadra francese, dall'Under 16 fino alla prima squadra. Con il club dell'Ile-de-France si è affermato come riferimento nel suo ruolo giocando 227 partite e vincendo 6 titoli di Campione di Francia, 4 Coppe di Francia, 5 Coppe di Lega e 4 Supercoppe di Francia. Nell'estate del 2019, Adrien Rabiot ha deciso di approdare alla Juventus campione d'Italia in carica. Con la casacca bianconera, il "Duca" gioca un ruolo da protagonista in Serie A e vince anche lo Scudetto nel 2020, la Coppa Italia nel 2021 e 2024 nonché la Supercoppa Italiana nel 2021. Abituato a giocare le partite di Champions League con il club torinese, il mancino vestirà addirittura la fascia di capitano nella stagione 2023/2024. Dopo il successo in Francia, poi in Italia, Adrien Rabiot ha avuto successo anche sulla scena internazionale con la nazionale.Il centrocampista conta 48 presenze, ha vinto la Nations League nel 2021 e partecipa attivamente al viaggio dei Blues verso la finale della Coppa del Mondo 2022 essendo un uomo forte nella squadra di Didier Deschamps. Benvenuto nell'OM Adrien!".