Szczesny al Barcellona? Bomba dalla Spagna dopo il ko di Ter Stegen

Infortunio Ter Stegen, le opzioni del Barcellona

L'assenza prolungata anche per i prossimi mesi di Ter Stegen ha spinto il Barcellona a valutare alcune opzioni per la porta. Dopo l'intervento riuscito a cui è stato sottoposto il portiere tedesco, la società sta pensando alle possibilità per sostituirlo visto che dovrà stare fuori diversi mesi. Non c'è soltanto Szczesny nella lista. Nella giornata di lunedì Marca ha scritto di Tomas Vaclik, ex Siviglia e Olympiacos, ma il Mundo Deportivo invece ha rilanciato il nome di Keylor Navas, nonostante il suo passato al Real Madrid. In alternativa sono altrettanto probabili le piste che portano a Jordi Masip, Loris Karius o addirittura a Claudio Bravo, pronto a tornare in porta a 41 anni, dopo aver annunciato il suo ritiro.