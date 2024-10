“Inzaghi, futuro lontano dall’Inter”: l’ultima clamorosa voce di mercato

Simone Inzaghi lontanto dall'Inter? Un'ipotesi non semplice ma plausibile, secondo quanto rimbalzato in queste ore dall'Inghilterra. Il tecnico nerazzurro è stato accostato con forza alla panchina del Manchester United, reduce dal pesantissimo ko per 3-0 contro il Tottenham a Old Trafford. Il Daily Express ha piazzato, nell'uscita odierna, Inzaghi in prima pagina, mettendolo in lizza per il ruolo di allenatore dei Red Devils insieme ad altri profili (Ruud van Nisterlooy, Gareth Southgate e Thomas Tuchel).

"Ten Hag via? Lo United pensa a Inzaghi" Ma sono diverse le fonti da oltremanica che rilanciano la possibilità Inzaghi come nuovo trainer del Manchester United. Anche il Daily Star ha ricalcato con forza il nome del tecnico piacentino. Secondo il quotidiano il club inglese sarebbe deluso da Erik ten Hag, e sembrerebbe in procinto di voltare pagina. Le prossime due sfide, quella di giovedì in Europa League contro il Porto e il match con l'Aston Villa in Premier League, potrebbero essere decisive per il futuro del tecnico olandese. Sir Jim Ratcliffe potrebbe dunque fare un bilancio dopo queste due gare, approfittando della sosta per gli impegni delle nazionali, con la seria possibilità di cambiare guida tecnica in caso di mancate vittorie.

Ed è per questo che si stanno diffondendo già i primi nomi del possibile successore: il Daily Star stringe la lista dei concorrenti, in lizza ci sarebbero l'ex ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate (prima scelta dello United), e poi proprio l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi. Il tecnico italiano, secondo il tabloid, metterebbe tutti d'accordo a Manchester: sia la proprietà che la dirigenza, convinti dal lavoro che l'allenatore sta facendo in Italia ed in Europa. Il quotidiano sottolinea come convincere il condottiero dei campioni d'Italia a lasciare i nerazzurri non sarebbe facile, ma l'idea di rilanciare i Red Devils nella prossima stagione potrebbe affascinarlo, portando il trainer italiano a lasciare l'Inter nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2026.

