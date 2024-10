Giuntoli e vice Vlahovic: colpo sfumato e a gennaio all in sul pupillo di Motta

Che servisse una alternativa a Dusan Vlahovic come centravanti lo sapeva anche la dirigenza della Juventus , se è vero - come è vero - che Cristiano Giuntoli aveva formulato un’offerta all’ Atletico Madrid per Samu Omorodion : un prestito con diritto di riscatto che non aveva convinto gli spagnoli, che nel finale della sessione di mercato estivo avevano poi accettato la proposta del Porto per il bomber spagnolo di origini nigeriane. Una proposta tutt’altro che indecente, per un giovane futuribile e con grandi qualità: 15 milioni, però subito. Ma la Juventus non aveva nell’immediato quella disponibilità e alla fine sono i portoghesi a godersi l’impatto di Omorodion: più gol che partite tra campionato ed Europa League .

Juve, il piano per gennaio e le alternative

Comunque per i bianconeri non è tempo di rimpianti né di revisionismo, quanto piuttosto è già ora, in questa sosta, di progettare le mosse per gennaio: se una delle priorità di Giuntoli sarà lavorare al rinnovo di contratto di Vlahovic, l’altra sarà trovare un suo degno alter ego, tenendo ben presente che puntare solo e soltanto sul rientro di Arek Milik sarebbe un rischio troppo grande, considerando il percorso accidentato del polacco a livello di infortunistica in questi ultimi quattro mesi. E le soluzioni che potrà adottare Thiago Motta da qui a gennaio - come adattare Yildiz o Gonzalez o Weah nella scomoda posizione di falso 9 - sembrano palliativi o poco altro.

Vlahovic da solo non può bastare e la Juventus non l’ha certo scoperto al 33’ del secondo tempo, quando l’attaccante serbo ha incredibilmente mancato l’appuntamento con il gol: tiro da fuori non irresistibile di Douglas Luiz che Scuffet non trattiene, il pallone finisce sui piedi di Dusan che, con il portiere di fatto già a terra e proiettato verso il primo palo, calcia ampiamente a lato. Il fermo immagine che ha subito monopolizzato i social, ingeneroso senza dubbio nei confronti del giocatore ma chiaro nella sua crudezza, non cambia la sostanza in chiave mercato: un vice Vlahovic - definizione magari impropria però necessaria per sintetizzare - serviva prima e serve anche adesso, da gennaio in avanti. Non prima, perché il serbatoio degli svincolati non stuzzicherebbe al momento la fantasia di Giuntoli: meglio pensare di anticipare in inverno un colpo estivo.