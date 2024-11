"Pogba, voglia di vendetta dopo la Juve: perfetto per una top di Premier"

Il futuro di Paul Pogba è ancora tutto da scrivere. Dopo la riduzione della squalifica, il francese cerca di capire quale sarà il club che vorrà rilanciarlo. Il rapporto con la Juventus è destinato a concludersi e per il 'Polpo' arriva l'investitura di un campione del mondo nel 1998 con le Bleus e stella dell'Arsenal: Emmanuel Petit. E proprio ai Gunners di Arteta si rivolge l'ex centrocampista che in Pogba vede una grande sete di vendetta dopo quanto accaduto con il caso doping: "Sinceramente, l' Arsenal dovrebbe scommettere sulla firma di Paul Pogba. Darà tutto in campo. Ci vorranno alcune settimane per essere completamente in forma, ma sarà così ansioso di ripulire il suo nome".

"Pogba perfetto per Arteta"

"C'è una motivazione che non ha prezzo per un allenatore come Mikel Arteta. Pogba si adatta perfettamente al centrocampo dell'Arsenal, è alto, forte e molto creativo - prosegue Petit - Sappiamo tutti quanto sia felice Pogba, ha bisogno di amore e di fiducia, penso che Arteta e l'Arsenal possano offrirgli questo". Per l'ex centrocampista non ci sono dubbi sul desiderio di Pogba di tornare ad essere decisivo anche se è fermo da oltre un anno: "Paul Pogba diventerà un giocatore a parametro zero a 32 anni. Non ricordo l'ultima volta che l'ho visto sorridere. Pogba vuole vendicarsi, vuole dimostrare a se stesso e ai tifosi di tutto il mondo che non ha ancora finito. La nazionale francese ha sentito la sua mancanza. A quanto pare sta lavorando duramente per tornare in forma per la partita. Conosco la personalità di Pogba, so che farebbe di tutto per tornare in campo". Petit non è il primo a suggerire all'Arsenal l'acquisto del Polpo, anche l'ex Gunners Sagna aveva dichiarato: "Si adatta alla Premier League, mi piacerebbe vederlo all'Emirates". Nel campionato inglese questo è lo score di Pogba: 157 partite, 29 gol, 38 assist. Accetterà il suggerimento Arteta?