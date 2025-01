Dani Olmo via gratis, shock Barcellona! Clamoroso caso di mercato

Clamoroso quanto accaduto in queste ore in Liga. Il Barcellona si trova privato di due calciatori, Dani Olmo e Pau Victor , che non rientrano più tra i tesserati dei blaugrana e che possono firmare con qualsiasi altro club come dei semplici parametri zero. Ma qual è il motivo? I primi problemi sono nati in estate, al momento degli acquisti dei due calciatori: i relativi stipendi, infatti, hanno fatto sì che il tetto salariale dei catalani superasse il limite imposto dalla Federazione. Il Barcellona, 'approfittando' di uno stratagemma con l'infortunio di Christensen , è riuscito a iscrivere i due calciatori in rosa a campionato già iniziato, ma soltanto fino al 31 dicembre. Dal primo gennaio il Barça è incappato nuovamente nella stessa problematica .

Barcellona, Dani Olmo e Pau Victor via a zero?

Nella giornata di oggi la Federcalcio spagnola (Rfef) e La Liga, attraverso una nota congiunta, hanno comunicato di aver respinto in maniera definitiva ogni tentativo da parte del Barcellona di tesserare fino a fine stagione Dani Olmo e Pau Victor. Fatale in questo senso il rientro di Christensen dall'infortunio. Il club catalano ha cercato vie alternative per arrivare alla risoluzione del problema: ricorsi legali, la vendita dei palchi vip del Camp Nou, fino alla richiesta inoltrata alla Rfef di concedere ai due calciatori in questione delle nuove 'licenze'.

Joan Laporta, presidente dei blaugrana, ha annunciato ricorsi ai tribunali ordinari: "L'FC Barcellona esprime il proprio disaccordo con la decisione notificata oggi e procederà a presentare il ricorso opportuno presso il CSD". Nonostante il comunicato del club, attualmente i due giocatori sono a tutti gli effetti dei parametri zero, con la possibilità di accasarsi gratuitamente presso altre società. Nonostante ciò, il Barça dovrà comunque corrispondere al Lipsia l'intera cifra pattuita per l'acquisto di Olmo (circa 60 milioni di euro). Il procuratore di quest'ultimo nelle scorse ore, intervistato da Fabrizio Romano, si era detto tranquillo sulla risoluzione della vicenda, sottolineando come il calciatore volesse soltanto il Barcellona e non stesse pensando ad altre squadre. Dopo le ultime novità la posizione resterà la stessa? Gli estimatori di certo non mancano, con diversi top club pronti a darsi battaglia per lui.