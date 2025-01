Walker, piomba l'Inter! Vendetta mercato sul Milan, "si può chiudere subito"

Kyle Walker pronto a chiudere il ciclo al Manchester City. Il capitano dei Citizens è prossimo congedarsi con il team di Guardiola dopo quasi 8 anni: ne sono la prova la festa di addio che il difensore ha tenuto insieme agli amici più stretti e la mancata convocazione per la sfida interna contro il Salford City valida per il terzo turno di Fa Cup (vinta 8-0 dai padroni di casa). Oltre ovviamente alla volontà dello stesso giocatore di cui la società è stata informata nella giornata di giovedì 9. Lo stesso tecnico ha poi rivelato l'intenzione del giocatore di cominciare una nuova avventura all'estero:"Non so neppure se giocherà contro il Brentford (prossima gara di Premier in programma martedì 14, ndr). Dipende da come ci alleneremo - ha dichiarato Guardiola - . Dipende da lui. La finestra di mercato finisce quando finisce e non so cosa succederà. È una questione di mercato. Lui è un giocatore incredibile con una fisicità incredibile. Quando è concentrato sa essere un terzino inarrestabile. È un giocatore di prima classe, se è in forma può giocare ancora uno, due, tre o quattro anni" . Walker valuta inoltre la possibilità di iniziare una nuova avventura per riscattarsi agli occhi del ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel e guadagnarsi così la possibilità di tornare protagonista con la nazionale dei Tre Leoni, con la quale insegue l'obiettivo delle 100 vittorie: al 13 gennaio, il terzino inglese vanta 93 successi. Il suo profilo è assai gradito sul mercato, soprattutto in Serie A, dove sembrano esserci tutte le condizioni per un derby di mercato fra Milan e Inter.

Walker: è derby Milan-Inter

Ma neppure a dirlo, alla finestra ci sono i sauditi di Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli. In Arabia, Walker raggiungerebbe l'amico Mahrez, ma in cima alla lista delle priorità ci sarebbe la volontà di restare in Europa per salvare il matrimonio con Annie Kilner, su cui il Daily Mail ha riportato la possibilità di una loro riconciliazione. Ed ecco dunque che Milano potrebbe avere la meglio sulle ricche alternative saudite. Il difensore classe 1990 non è di certo una pista semplice per i rossoneri, che a Manchester hanno già messo nel mirino l'attaccante dello United Marcus Rashford, il cui possibile ingaggio dipende però dal trasferimento di Okafor, prossimo a vestire la maglia del Lipsia. Oltre ovviamente alla concorrenza di club come il Barcellona. Quanto a Walker, stando a fonti locali come il Telegraph, Ibrahimovic ha pronto per lui un contratto fino al 2027. Anche in questo caso bisognerebbe prima definire le cessioni di uno fra Calabria e Terracciano a liberare un posto nel reparto. Ma considerato che il casting del mercato di gennaio riporti due giocatori di nazionalità inglese, il Milan potrà in base alle norme vigenti accogliere solo uno dei due: in rosa ci sono già infatti i due extracomunitari Emerson Royal e Pavlovic. I due connazionali si escludono quindi a vincenda e i tempi per le prendere la decisione migliore e rafforzare l'organico ora affidato a Sergio Conceicao, possono preparare il terrendo per un possibile affondo dell'Inter che, stando a quanto riportato dal The Sun, sarebbe pronta a bussare alla porta del City con la proposta di un prestito. Sul tabloid infatti si legge come "la situazione si sta evolvendo rapidamente. L'accordo è sul tavolo e ci stiamo lavorando. Il club e il suo agente sono in contatto con l'Inter e ci si aspetta che l'affare possa concludersi rapidamente".