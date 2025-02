Inter, ufficiale Zalewski dalla Roma: le cifre. E ci sarà già con il Milan

Ora è ufficiale: Nicola Zalewski è un nuovo calciatore dell' Inter . L'esterno classe 2002 arriva dalla Roma in prestito con diritto di riscatto. Una formula, questa, possibile grazie al precedente rinnovo tra il calciatore e i giallorossi, poiché con il contratto in scadenza il prossimo giugno sarebbe stato impossibile la partenza in prestito. Di fatto il polacco va a sostituire Tajon Buchanan , che i nerazzurri hanno ceduto al Villarreal , sempre in prestito con opzione di acquisto.

Zalewski dalla Roma all'Inter, è ufficiale: le cifre

Con questa nota l'Inter ha annunciato l'arrivo di Zalewski: "FC Internazionale Milano comunica di aver definito con la AS Roma il trasferimento di Nicola Zalewski. Il centrocampista polacco classe 2002 si trasferisce all'Inter a titolo temporaneo con diritto di riscatto". Questo, invece, il comunicato della Roma: "L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con l'Inter per la cessione a titolo temporaneo di Nicola Zalewski. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, l'esterno ha collezionato 123 presenze e 2 gol in giallorosso". In questa stagione Zalewski ha giocato 12 partite in campionato con la maglia della Roma.

Il polacco, che ha scelto il numero 59, è atterrato ieri sera a Milano e sarà già in panchina questo pomeriggio nel derby con il Milan. Il calciatore, essendo un classe 2002, fa parte della lista Under, e questo ha permesso ai nerazzurri di poter registrare il suo tesseramento entro la mezzanotte e non alle 12.00 di ieri come è invece previsto per gli over. Una mossa, questa, per averlo subito a disposizione nella sfida con i rossoneri. Costo dell'operazione? 600 mila euro il prestito, mentre il diritto di riscatto in favore dei nerazzurri è fissato per 6 milioni e 500 mila euro.