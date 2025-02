Pogba-Marsiglia, retroscena Benatia. Poi svela: “Se si presenterà l’opportunità..."

"Adoriamo Pogba"

"E' un giocatore, un uomo che io e il presidente Longoria adoriamo - racconta a "L'Equipe" - Ci abbiamo pensato, volevamo farlo, ma aveva senso prendere un Pogba non ancora in forma e intaccare gli equilibri della squadra con un giocatore che non avrebbe potuto essere al meglio per il finale di stagione? Se si presenterà l'opportunità, però, saremmo felici di avere un giocatore come Pogba che possa darci una mano nella prossima annata". Arrivato all'OM a fine 2023 come consulente e promosso a direttore sportivo a inizio anno, Benatia non si vede però a lungo al Velodrome: "Quando fai questo lavoro a Marsiglia, non hai tempo per la famiglia. Non so per quanto tempo resterò, è un lavoro mentalmente e fisicamente usurante".