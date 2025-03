"Coman, addio al Bayern Monaco? La destinazione preferita dell'ex Juve"

Sembrerebbe essere giunta al capolinea l'esperienza di Kingsley Coman con la maglia del Bayern Monaco. L'ala francese è ancora focalizzata sulla stagione in corso, con i bavaresi primi in Bundesliga e con un piede nei quarti di finale di Champions dopo aver battuto il Bayer Leverkusen nella gara d'andata degli ottavi. Ma per l'ex Juve sarebbero già iniziati i primi ragionamenti in ottica futura, e gli indizi porterebbero ad una separazione dalla squadra allenata da Vincent Kompany.