Cristiano Ronaldo, l’ultima follia mercato: “All’Inter per giocare il Mondiale”

Il mercato, si sa, vive di follie. L’ultima in ordine di tempo ha come protagonista chi la Juve l’ha vissuta per tre stagioni, arrivando a Torino come il colpo del secolo, l’immagine più emblematica della presidenza Agnelli . Cristiano Ronaldo , a 40 anni suonati e con il fisico dell’eterno ragazzino, ha ancora voglia di dimostrare al mondo che la grinta e i colpi sono quelli dell’epoca più rosea. Il suo contratto con l’ Al Nassr è in scadenza in estate e ancora non si parla di rinnovo. Ecco, ora l’idea rilanciata da Sky Sports Uk e ripresa da alcuni media spagnoli sarebbe quella di restare un free agent e mettersi a disposizione per un club che giochi il prossimo Mondiale negli Stati Uniti tra giugno e luglio. Da Zurigo sono intervenuti con una finestra extra di mercato che aiuterebbe così il portoghese all’incredibile cambio di squadra. Inter , Al Hilal e Real Madrid .

Ma ricordate le parole di Marotta?

I nerazzurri, si legge, sono alla ricerca di un attaccante mentre il club saudita rappresenterebbe una buona opzione per rimanere ancora nel paese, dove Cristiano vive ormai dall’inizio del 2023. E con Marotta come la mettiamo? “Quella di CR7 era un'operazione che non mi trovava in parte d'accordo. Il giocatore non si discute, ovviamente. Dal punto di vista finanziario-economico però era un'operazione impegnativa” aveva dichiarato giusto lo scorso anno l’attuale presidente nerazzurro. Un bel film di fantascienza. Ci sarebbe un’ulteriore possibilità di scelta, ma qui siamo oltre l’inconcepibile, ovvero vedere Ronaldo in coppia con Messi all’Inter Miami. Provate invece a immaginarlo in maglia nerazzurra, chissà che non scappi pure l’incrocio con la Juve. Ipoteticamente ai quarti di finale o addirittura in finale. Con o senza Tudor? I due si conoscono piuttosto bene, dato che CR7 si allenava seguendo le indicazioni dell’ex vice di Andrea Pirlo. Bene, ora torniamo alla vita reale.