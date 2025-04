David vuole la luna: le richieste monstre per firmare spaventano tutti

David, Juve, Inter, Barcellona: la situazione

L'attaccante canadese classe 2000 è da tempo nel mirino di Cristiano Giuntoli, che lo segue fin dalla sua precedente avventura al Napoli. I bianconeri in estate potrebbero essere chiamati a sostituire Dusan Vlahovic. Molto dipenderà chiaramente dalla qualificazione alla prossima Champions League e dalle capacità e volontà della Juve di accontentare le ingenti richieste di David. In Serie A c'è da segnalare anche l'interesse dell'Inter, con Beppe Marotta sempre molto attento ai colpi a parametro zero. Il calciatore apprezzerebbe maggiormente un trasferimento in Liga, visto che non ha mai nascosto il suo tifo per il Barcellona. Un'operazione che appare comunque difficile per i blaugrana, visto le difficoltà nella registrazione dei calciatori per le regole imposte dal campionato spagnolo.