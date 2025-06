Vlahovic, Allegri chiama: ecco l'ultima idea Milan! E la Juve non chiede la luna

Il legame Vlahovic-Allegri

Vlahovic, al di là dei discorsi tecnici sul tipo di gioco offensivo che attuava Allegri nelle ultime annate in bianconero, è rimasto in buoni rapporti con l’allenatore toscano che lo indicò come rinforzo per la Juventus nel gennaio 2022. Il serbo con Max in panchina ha giocato tanto, 99 partite in due stagioni e mezzo, segnando 41 gol e servendo 10 assist. Allegri evidentemente considera Vlahovic l'attaccante giusto per il Milan che sta disegnando con Tare. Come scritto, non c’è una trattativa e non comincerà prima della fine del Mondiale per club della Juventus, anche perché lo stesso Vlahovic, che sarà un punto fermo di Tudor negli Stati Uniti, non ha fretta di lasciare Torino. Dal primo luglio il suo stipendio passerà da 10.5 a 12 milioni, ma soprattutto all'inizio del prossimo mese il serbo incasserà dei bonus previsti all'interno del suo articolato contratto.