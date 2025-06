Sancho-Juve, si prosegue: il dettaglio che può fare la differenza

Sterzate e controsterzate, come si fa in fondo sulla fascia. La Juve corre verso le soluzioni sugli esterni e la metafora è tanto semplice da comprendere quanto complicata da mettere in atto sul mercato. Sì, perché i primi passi non sono stati esattamente semplici: la proposta iniziale per acquistare a titolo definitivo Conceiçao ha visto il Porto irrigidirsi e indicare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro come unica soluzione per sbrogliare quanto prima la pratica relativa a Chico. I bianconeri vorrebbero uno sconto sulla cifra anche per la prima tranche - 7 milioni più 3 di bonus - versata esclusivamente per il prestito. Se ne dovrà riparlare. Pure per riorganizzare l’eventuale cessione al di fuori della formalità, ossia per tentare la strada della rateizzazione dell’importo finale.