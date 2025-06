Morata, niente Allegri! Alvaro verso il Como, Fabregas in pressing

Alvaro Morata potrebbe dire addio al Milan , restando però in Serie A . L'attaccante spagnolo, che si è recentemente aperto raccontando alcuni momenti difficili vissuti nell'arco della sua carriera , ha giocato metà stagione scorsa coi rossoneri (vincendo la Supercoppa Italiana) e l'altra metà in Turchia al Galatasaray (trionfando in campionato). Di rientro a Milano dal prestito coi giallorossi, ecco che il centravanti ex Juve, Real e Atletico Madrid potrebbe di nuovo partire.

Morata, ciao Milan? Como di Fabregas vicino

A rivelarlo è Sky Sport: Morata potrebbe partire direzione Como. L'emittente spiega come, dopo l'incontro con l'agente, ci sarebbero le basi per trovare l'intesa tra le parti, con il club lombardo che sarebbe vicino al giocatore. Una possibile operazione a testimoniare come il progetto di Mirwan Suwarso, che ha trattenuto il tecnico Cesc Fabregas a Como nonostante l'interessamento dell'Inter, sia ambizioso. In caso di approdo sul Lago, Morata ritroverebbe proprio Fabregas, con cui ha condiviso diverse annate da giocatore.

Precisamente due le stagioni vissute da compagni di squadra al Chelsea (dal 2017 al 2019), ma anche tre anni condivisi con la nazionale maggiore della Spagna. I due, stavolta da giocatore e allenatore, potrebbero dunque ritrovarsi. In caso di chiusura dell'affare, per Morata si tratterebbe della terza squadra italiana in carriera dopo Juventus e Milan. E, soprattutto, non avverrebbe la 'reunion' con Massimiliano Allegri: i due hanno lavorato insieme a Torino, sponda bianconera, ma nonostante ciò l'attaccante potrebbe partire e lasciare i rossoneri.