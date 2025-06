Ricci al Milan, che rinforzo per Allegri: al Toro 25 milioni e bonus, contratto di 4 anni!

Capitolo Xhaka

E poi c’è Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero ha già dato il suo semaforo verde per approdare al Milan, ma a frenare l’operazione ci sarebbe la valutazione fatta dal Bayer Leverkusen che non vorrebbe andare sotto i 15 milioni per il suo cartellino. E ad alzare il muro ci ha pensato anche Simon Rolfes, direttore sportivo delle aspirine, che a Kicker ha tuonato: «Non c’è stata e non c’è alcuna trattativa con il Milan per Granit Xhaka, né ci sono idee di venderlo da parte nostra. Granit è un giocatore molto importante per noi».

Per uno che a settembre farà 33 anni, sono troppi soldi per i parametri milanisti, ma è evidente che per fare – eventualmente – tre centrocampisti in entrata, ci sarà bisogno di un’uscita e l’indiziato a far le valige è Yunus Musah. Stoppata la trattativa con il Napoli, per l’americano si attendono proposte dalla Premier League, con il West Ham che si era provato a inserire. Oltre a lui, Igli Tare dovrà piazzare sul mercato anche Yacine Adli e Ismael Bennacer, con quest’ultimo che è tornato dal prestito al Marsiglia, che non ha esercitato il diritto di riscatto da 14 milioni concordato nella sessione invernale di calciomercato.