Vlahovic cambia squadra, lo Spezia chiude per l'attaccante! E no, non è Dusan...

C'è un Vlahovic che è pronto a cambiare squadra, ma non è quello della Juve . Di chi parliamo? Di Vanja , capocannoniere dello scorso girone A di Serie C con l' Atalanta U23. Il classe 2004 è tra i profili più interessanti della Dea, che come sempre lavora bene con il settore giovanile, ed è pronto a una stagione in Serie B. La maglia sarà bianconera, come quella dell'altro Vlahovic , Dusan, che però in questo momento non sta vivendo un bel momento con la Vecchia Signora . La punta nerazzurra invece è vicina a diventare un nuovo giocatore dello Spezia , come riportatato da Sky Sport. Ma la squadra di Juric non smetterà di monitorarlo.

Vanja Vlahovic allo Spezia

Il giovane bomber dovrebbe passare ai liguri con la formula del prestito. La scorsa stagione in Serie C ha dominato e ha messo a segno ben 19 gol e 5 assist in 30 presenze, oltre alle tre reti nelle sei apparizioni ai playoff. Ha dimostrato di saper fare gol e ha convinto anche Gasperini durante l'anno, infatti l'ex allenatore della Dea lo ha fatto anche esordire in Serie A contro il Como e poi lo ha lanciato anche per altri spezzoni contro Genoa e Cagliari. Ora anche Juric lo osserverà a distanza, con la giovane punta pronta a misurarsi con le difese della Serie B. In C ha superato l'esame senza problemi. Farà lo stesso? Sarà il campo a parlare. Intanto c'è un Vlahovic che è felice di vestire il bianconero, mentre qualche chilometro più in là a Torino ce ne è un altro che al momento è un peso, visto che il suo contratto va in scadenza nel 2026 e la Vecchia Signora ha l'ultima chance per cederlo. Ma Comolli e la dirigenza stanno pensando anche alcune alternative.