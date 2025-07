Il nuovo talento Juve e… Griezmann: spunta il commento che incuriosisce i tifosi

Juve, chi è Bamballi: ruolo e caratteristiche

Bamballi approda a Torino con le credenziali di un difensore versatile: è in grado di ricoprire il ruolo di terzino, esterno a tutta fascia, ma anche quello di braccetto in una difesa a tre, dimostrando grande adattabilità e intelligenza tattica. La Juventus lo integrerà inizialmente nella formazione Under 20, con l’obiettivo di favorirne il passaggio alla Next Gen, dove affronterà un livello di gioco più fisico e strutturato. L’attenzione è ora rivolta al suo inserimento nel contesto italiano, con l’auspicio che riesca ad ambientarsi in tempi rapidi.