“Leoni predestinato, non gli manca nulla. 40 milioni sono pure pochi…”

«Assolutamente sì. Non gli manca nulla, oltre a essere un giocatore di grande struttura fisica, è anche tecnico e veloce, è un centrale moderno, come lui oggi non ce ne stanno, sarà lui per i prossimi quindici anni il centrale della nazionale italiana. È stata la Sampdoria brava a prenderlo, poi il Parma. Adesso vedremo».

Parliamo di un predestinato?

«Assolutamente sì, è un campione anche nella testa, un grande giocatore. Ha grandissimi margini di miglioramento. Il suo ultimo ritiro completo l’ha fatto con noi, al Padova, lo scorso anno so che l’aveva saltato per una fascite, per un ragazzo della sua età partire bene in ritiro è importante. Ha comunque qualità da campione».

All’Inter ritroverebbe Chivu.

«Diciamo che comunque è bello che lo vogliano tante società, piace anche all’estero, questo glielo assicuro. In ogni caso se questo passaggio venisse fatto sapendo che c’è l’allenatore che ti ha dato fiducia in A, oltre a un dirigente che stravede per te, è una cosa positiva, sarebbe agevolato nell’inserimento».

Vale i 40 milioni che il Parma chiede per il suo cartellino?

«Per i suoi numeri forse è pure poco. Sento parlare di cifre stratosferiche, ma Leoni è un dicembre 2006, quindi di fatto un 2007, in Italia non è che ne giocano tanti. E scarseggia il materiale in quel ruolo».

Può già essere un titolare all’Inter o gli servirebbe una chioccia?

«Inizialmente partirebbe un pelino dietro ai titolari di questi anni, però attraverso le sue capacità, la voglia, le doti e così via troverebbe spazio sicuramente, diventando quel campione che immagino. Poi con Chivu sarebbe più a suo agio, ma dovunque andrà, farà grandi cose».