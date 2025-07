Lookman, l'Atalanta rimbalza l'Inter e nell'intreccio finisce Nico Gonzalez

Arrivano aggiornamenti importanti sulla trattativa tra Inter ed Atalanta per Ademola Lookman . I nerazzurri hanno infatti individuato nel nigeriano il rinforzo perfetto per il nuovo progetto tecnico targato Cristian Chivu che ha chiesto un calciatore per dare maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo i primi approcci registrati nella giornata di ieri , oggi la trattativa sembrerebbe essere entrata nel vivo con una prima offerta ufficiale presentata al club bergamasco. Una situazione da monitorare con attenzione per quello che potrebbe essere uno dei colpi più importanti del calciomercato estivo in Serie A .

Inter, c'è la prima offerta per Lookman

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter avrebbe presentato una prima offerta ufficiale all'Atalanta da 40 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La squadra di Beppe Marotta, forte dell'accordo e della volontà del calciatore, non sembrerebbe inoltre intenzionata ad andare oltre. Una proposta al momento rifiutata dal club bergamasco che chiede 50 milioni di euro per lasciare partire il nigeriano ex Leicester. Inoltre non sembra convincere nemmeno la formula dell'operazione, con i Percassi che vorrebbero una cessione a titolo definitivo. Da capire se le due società potranno venirsi incontro, con l'Inter che spera che Lookman faccia pressione per il buon esito della trattativa.

Nico Gonzalez, possibile intreccio con Inter e Atalanta

Intanto il futuro di Nico Gonzalez resta strettamente legato a quello di Lookman. L'argentino è fuori dai piani di Tudor ed è stato messo sul mercato dalla Juventus che lavora per trovare una soluzione. Per questo l'ex Fiorentina potrebbe essere una soluzione sia per l'Inter che per l'Atalanta a seconda di come finirà la trattativa per l'attaccante nigeriano. Beppe Marotta ha infatti individuato proprio in Nico Gonzalez una possibile alternativa in caso di mancato accordo con la Dea, mentre il club bergamaco potrebbe tornare sull'argentino per sostituire Lookman. Il classe 1998 era infatti stato al centro di un duello di mercato proprio con la Juventus nello scorso mercato estivo, prima del trasferimento in bianconero.