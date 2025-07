Mercato Milan, Allegri guarda in difesa: Tare lavora al post Theo e Pubill…

Prosegue il pressing del Milan per l'ecuadoriano Pervis Estupinan del Brighton , in uscita dal club inglese che ha da poco ufficializzato l'acquisto di Maxim De Cuyper . La prima proposta dei rossoneri si è fermata a 12 milioni, tre in meno di quelli richiesti inizialmente dal Brighton (ma in Inghilterra si dice che il club avrebbe alzato le proprie pretese fino a 23 considerando anche l'interessamento dello United). Tare sembra intenzionato a fare un minimo rilancio (non certo per arrivare a 23 milioni ), così come sembra pronto l'assalto a Marc Pubill dell'Almeria .

Esami per Pubill

A questo proposito il Milan ha fatto svolgere degli esami preliminari al giocatore alla presenza di alcuni rappresentanti del proprio staff medico. Il motivo era quello di valutare, prima di presentare un'eventuale offerta, le condizioni in particolare del ginocchio sinistro, operato il 4 ottobre 2023. Esattamente un anno fa, infatti, Pubill aveva già sostenuto le visite mediche per l'Atalanta, e proprio quando il suo arrivo sembrava fatto (per 20 milioni), il club nerazzurro si è tirato indietro, pare proprio a causa delle condizioni non perfette del ginocchio.

Pobega saluta, Terracciano arriva

Gli esami di oggi avrebbero invece dato esito positivo, e nelle prossime ore il Milan potrebbe presentare un'offerta ufficiale per provare ad anticipare il Wolverhampton, l'altro club che lo ha messo nel mirino. Chi sta per lasciare il Milan è Tommaso Pobega, di nuovo vicino al Bologna, dove ha giocato in prestito la scorsa stagione. Questa volta i club sono a un passo dalla cessione a titolo definitivo, con il Milan che incasserà otto milioni di euro. Ufficiale la cessione a titolo definitivo di Sportiello all'Atalanta e l'arrivo in rossonero, dopo Modric, di Pietro Terracciano dalla Fiorentina. Il portiere ha firmato un contratto di un anno con opzione sul secondo.