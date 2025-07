Mbangula saluta la Juve, c'è l'accordo col Werder Brema: quanto incassano i bianconeri

Mbangula da jolly di Motta a esubero con Tudor

Da jolly con Thiago Motta, Mbangula è finito in seconda fila con Tudor e si appresta a lasciare la Juve per approdare in Bundesliga. Il classe 2004, grande rivelazione dello scorso campionato, quando sulla panchina bianconera c'era allenatore brasiliano, aveva messo a segno il suo primo gol in maglia bianconera nel giorno dell'esordio in campionato contro il Como. Nel corso dell'anno ha segnato gol importanti come quello allo scadere contro il Bologna. In totale ha realizzato quattro reti e quattro assist, considerando tutte le competizioni. Ma dopo l'addio di Thiago, il belga ha visto poco il campo considerando che Yildiz è stato spostato nel suo ruolo dal tecnico croato.

