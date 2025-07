Chiesa escluso dal ritiro Liverpool: addio vicino e il Napoli ci pensa

Dopo la prima stagione molto deludente al Liverpool, Federico Chiesa è stato praticamente escluso dal progetto tecnico dei Reds in vista anche della prossima annata. L’ex esterno della Juventus, infatti, non è nella lista dei convocati per la tournée pre-stagionale della formazione di Slot: la sua partenza in estate sembra scontata. Al contrario Luis Diaz, che è finito nel mirino di diverse squadre europee e non era presente nelle convocazioni per l'amichevole di oggi, è stato regolarmente incluso nella lista dei convocati per la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Un segnalo chiaro per Chiesa, sempre più ai margini del progetto tecnico del Liverpool e sempre più vicino a lasciare il club inglese.