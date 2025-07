Douglas Luiz via dalla Juve: che assist dalla Premier! L'addio si accende così

Si accende il mercato intorno a Douglas Luiz. L’agente del centrocampista brasiliano, Kia Joorabchian, nei prossimi giorni sarà di scena in Inghilterra per approfondire gli interessamenti arrivati da diversi club di Premier League per il suo assistito. Oltremanica, infatti, non hanno dimenticato l’annata clamorosa disputata due anni fa nelle fila dell’Aston Villa, trascinato in Champions con 10 gol e altrettanti assist. Le prime a essersi sono mosse sono state Fulham e Leeds, che però non sembrano soluzioni particolarmente stuzzicanti per il brasiliano. Tanto che Douglas ha preso tempo nei confronti di entrambe, mentre in merito alla chiamata dell’Everton di settimana scorsa il metronomo classe 1998 si è preso qualche giorno di riflessione. Occhio sempre al Nottingham Forest che lo corteggia da tempo, mentre in primavera c’erano stati dei contatti con il Manchester United. L’ex dt bianconero Giuntoli aveva provato ad imbastire uno scambio con l’esterno offensivo Antony, che però non ha preso poi quota. Così come adesso non ha attecchito l’idea di inserire Luiz come nei discorsi per Sancho. Motivo per cui la pista legata Forest potrebbe prendere quota nei prossimi giorni.