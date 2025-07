Douglas Luiz, duello Premier: quanto chiede la Juve e il punto sui sostituti

Sarà un duello inglese, sì. Anche perché in Premier League lo conoscono benissimo e sanno quanto possa cambiare il volto del centrocampo. Douglas Luiz è reduce da un'annata estremamente negativa alla Juventus, ma non è certo un giocatore che ha bisogno di presentazioni. Non è un caso che in Inghilterra gli estimatori siano frizzanti quando si tratta del brasiliano ex Aston Villa. L'Everton, in questo momento, parte da una posizione di vantaggio rispetto al West Ham: i Toffees hanno fatto dei passi in avanti notevoli negli ultimi giorni. Ma per la bandiera a scacchi bisogna attendere ancora. La Juventus, infatti, chiede un prestito con obbligo di riscatto: per ora è ancora freddina sul diritto. Anche perché il valore del giocatore è importante e darebbe linfa anche al mercato in entrata. Per non fare una minusvalenza a bilancio, i bianconeri sarebbero disposti a valutare un prestito oneroso. Partendo da 10 milioni e ulteriori 30 da aggiungere in sede di riscatto, tema che in questo momento rappresenta ancora un problema. Ecco perché la partenza di Douglas Luiz è in ghiaccio, nonostante l'Everton sia alla finestra. Una volta sistemato il brasiliano, a Igor Tudor bisognerà consegnare un centrocampista pronto, non certo una scommessa.