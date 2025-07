Joao Mario alla Juve e Alberto Costa al Porto: tutto fatto! Perché non è uno scambio

Si avvicina a grandi passi la definizione dell’accordo tra Juventus e Porto per una doppia operazione che, pur non configurandosi come uno scambio ufficiale, prevede il passaggio di Joao Mario in direzione Torino e quello di Alberto Costa verso il club lusitano. Le prime indiscrezioni sono arrivate dal Portogallo , e ora l’affare è alle battute finali. Dopo aver respinto le offerte dello Sporting Lisbona , la Juventus ha trovato nel Porto un interlocutore pronto ad affondare il colpo per il terzino ex Vitoria Guimaraes. Il pressing dei Dragoes si è intensificato nelle ultime ore, spinto dalla forte concorrenza sul talento classe 2003, protagonista di una brillante seconda metà di stagione.

Le cifre dell’affare e il mercato Juve

Sebbene la trattativa non rientri tecnicamente in un’operazione di scambio, i termini dell’accordo rappresentano un compromesso funzionale per entrambe le società. Il Porto verserà 15 milioni di euro più 1 di bonus nelle casse juventine per assicurarsi Alberto Costa, una cifra leggermente inferiore ai 20 milioni richiesti allo Sporting, ma che garantisce comunque alla Juve una plusvalenza immediata. Parallelamente, la cessione di Joao Mario dovrebbe generare per i portoghesi un incasso attorno ai 12 milioni. Intanto, la Juventus non si ferma: con la partenza ormai imminente di Timothy Weah, il dg Comolli lavora per rinforzare ulteriormente la fascia destra. Tra i profili monitorati ci sono Nahuel Molina dell’Atletico Madrid, Lucas Vazquez, appena svincolato dal Real Madrid, e Nelson Semedo, seguito da Jorge Mendes. Occhi puntati anche su Josha Vagnoman dello Stoccarda e Daniel Munoz, reduce da una buona stagione al Crystal Palace.

Chi è Joao Mario: corsa, tecnica e affidabilità

Joao Mario, classe 2000, è un terzino destro moderno, energico e dinamico, pronto a mettere le sue qualità al servizio della Juventus. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 42 presenze complessive, comprese le tre disputate al Mondiale per Club, dove ha brillato come uno dei migliori del Porto. Il suo contributo offensivo è evidente nei 7 assist realizzati, frutto di un’ottima capacità di lettura delle situazioni e di una spiccata esplosività. Bravo nel condurre palla e nell’uno contro uno, è particolarmente utile nelle fasi di transizione, dove riesce a creare superiorità numerica e ad allargare il campo. Si distingue anche per intelligenza tattica e precisione nei passaggi, mostrando sicurezza nella gestione del possesso anche sotto pressione. Il suo arrivo porta a Torino un profilo completo e anche con esperienza importante a livello internazionale, capace di garantire intensità e copertura lungo tutta la fascia destra.

