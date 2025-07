Joao Mario per la Juve! Alberto Costa pedina di scambio: l’ultima novità dal Portogallo

La Juventus è nel pieno di un periodo di transizione e costruzione. Il club sta cercando di plasmare una rosa più funzionale alle idee di Igor Tudor . A guidare il lavoro dietro le quinte è il nuovo dg bianconero, Damien Comolli , che sta studiando con attenzione tutte le mosse per rafforzare la squadra. Le priorità sono chiare: costruire un organico competitivo e allo stesso tempo autofinanziare il mercato in entrata tramite alcune cessioni strategiche. In quest’ottica, uno dei profili più appetibili in uscita è quello di Alberto Costa , terzino portoghese classe 2003 arrivato a Torino appena sei mesi fa. Il giocatore ha già attirato numerosi interessi, specialmente dal Portogallo.

Sporting e Porto in corsa per il terzino portoghese

Dopo un’ottima prestazione al Mondiale per Club, in cui si è distinto come uno dei giovani più promettenti della Juventus, Alberto Costa è finito nuovamente sotto i riflettori. Lo Sporting Lisbona, che lo aveva già seguito durante la sessione invernale prima del suo trasferimento in Italia, ha intensificato i contatti e avrebbe trovato un’intesa di massima con il giocatore. Il club lusitano è convinto del valore del terzino e vorrebbe riportarlo in patria, ma la Juventus è chiara: si valuta solo una cessione a titolo definitivo, che garantisca una plusvalenza immediata. Costa è stato acquistato dal Vitória Guimarães per 12,5 milioni di euro più bonus e la società bianconera non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 20 milioni. Una richiesta impegnativa, ma giustificata dal talento mostrato dal giocatore nei mesi recenti.

Ipotesi scambio con João Mário: il Porto fa sul serio

Nelle ultime ore, anche il Porto si è inserito con decisione nella corsa a Costa. Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, in particolare dal quotidiano Record, i Dragões avrebbero avviato una trattativa con la Juventus per imbastire uno scambio: João Mário in direzione Torino, con un conguaglio economico di circa 3 milioni di euro a favore del club italiano. I due club in contatto in queste settimane per Conceicao. L’operazione sarebbe gradita a entrambe le parti: i bianconeri acquisirebbero un giocatore con più esperienza, del medesimo ruolo di Costa, con caratteristiche utili per Tudor. Dall'altra parte il Porto riporterebbe in patria un giovane talento con ampi margini di crescita. Al momento non c’è ancora una fumata bianca, ma le condizioni per chiudere positivamente l’affare sembrano esserci. Resta comunque vivo l’interesse dello Sporting. La partita per Alberto Costa è appena cominciata.