Miretti, Napoli in pressing: così il talento Juve può andare da Conte

Dalla bocciatura di Thiago Motta al campionato con il Genoa, per Fabio Miretti è stato senza ombra di dubbio l'anno della consacrazione. Sotto la guida di Gilardino prima e Vieira poi, il centrocampista ha preso in mano la mediana della formazione ligure, mettendo in mostra tutte le sue migliori qualità, le stesse che avevano convinto Massimiliano Allegri a puntare su di lui. Ha fatto registrare tre gol e tre assist in 25 presenze. Terminato il prestito secco, il calciatore ha fatto ritorno alla Juventus, ma non si è mai discusso di una possibile permanenza in bianconero, anzi, Damien Comolli punta a rimpinguare le casse con una sua cessione. Ed ecco che salta fuori il forte interesse del Napoli che nelle ultime ore si è mosso in maniera decisa.