Dal precedente amaro per la Juve alla giocata su Dimarco: chi è Joao Mario

Joao Mario è il nuovo rinforzo per la Juventus . Arriva dal Porto nell'operazione che porterà Alberto Costa a fare il percorso inverso . Classe 2000, ha già esperienza internazionale, avendo giocato diversi anni in Europa. Un metro e 78 di altezza, è un terzino destro in grado di giocare anche da esterno a tutta fascia, per cui la sua duttilità potrà fare comodo a Igor Tudor . E' un giocatore che si spinge in avanti, tende a sovrapporsi e ad accompagnare la manovra. Velocità, resistenza e precisione nei cross sono i suoi punti di forza che lo rendono un terzino moderno. Nel tempo è cresciuto in fase difensiva ma nel campionato italiano potrà migliorare ulteriormente.

La carriera di Joao Mario

Joao Mario comincia la sua carriera da calciatore nella Sanjoanense ma presto viene notato dal Porto che lo sceglie per il proprio settore giovanile. Diventa un pilastro del Porto B finché non debutta con la prima squadra il 15 luglio 2020 in campionato contro lo Sporting Lisbona. L'esordio da titolare è datato 9 dicembre 2020, nel match di Champions league con l'Olympiacos. Il primo gol arriva l'8 gennaio 2021 contro il Famalicao. Dal 2021/22 diventa a tutti gli effetti un titolare e contribuisce alla vittoria del campionato e della Coppa di Portogallo. La stagione 2022/23 è caratterizzata dai problemi fisici ed è costretto a saltare 21 partite tra tutte le competizioni. Nelle due stagioni seguenti si riprende il posto da titolare sulla destra. Dopo aver disputato il Mondiale per club, Joao Mario lascia il Porto ed è pronto a trasferirsi in bianconero.

Numeri e palmarès

Negli anni al Porto, Joao Mario ha realizzato 5 gol e 26 assist in 115 presenze complessive, numeri che certificano la sua indole offensiva. Con la maglia dei dragões ha vinto 2 campionati, 4 Coppe di portogallo, una Coppa di lega e 2 Supercoppe, oltre alla Youth League nel 2019. Non è un elemento fisso della Nazionale maggiore portoghese, avendo collezionato solo 3 presenze (esordio nel 2023 contro il Liechtenstein), ma ha l'obiettivo di strappare una convocazione in vista dei Mondiali del 2026. Il suo valore di mercato attuale stimato da Transfermarkt è di 10 milioni, ma nel 2023 ha raggiunto il valore massimo di 16 milioni.