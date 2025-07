Okoro, tra Juve e Inter è già derby sul mercato. Amaradio e Owusu blindati

È sempre derby d’Italia, anche in Serie C. Juventus e Inter appaiono, infatti, pronte a darsi battaglia anche per quanto riguarda il mercato delle rispettive squadre Under 23 , che da questa stagione saranno entrambe ai nastri di partenza della terza serie . Categoria nella quale ormai la Vecchia Signora è di casa con la Next Gen stabilmente da anni in zona playoff; mentre i nerazzurri non vogliono ripercorrere le orme negativi dei cugini milanisti retrocessi al primo colpo in Serie D dopo aver speso 14 milioni di euro e per questo hanno messo nel mirino elementi rodati nella terza serie. Per la serie: meglio evitare scommesse e salti nel buio, ma priorità a chi è stato protagonista in Lega Pro nell’ultimo biennio. A tal proposito c’è un nome finito nel mirino di entrambe le formazioni: si tratta dell’attaccante di proprietà del Venezia Alvin Okoro . Il talento classe 2005 si è messo in luce nell’ultima stagione nelle fila della Vis Pesaro, arrivata agli spareggi promozione grazie alle sue giocate ed accelerazioni.

Okoro: i numeri

In tal senso i numeri parlano chiaro e raccontano di 6 reti realizzate più 4 assist vincenti. Una seconda punta o esterno d’attacco a seconda del modulo e che ha dimostrato di avere le carte in regola per spiccare il volo. Ecco perché la Juve nei giorni scorsi è tornata alla carica per portarlo in bianconero dopo gli approcci dello scorso gennaio, quando però il Venezia aveva messo il veto alla sua cessione a titolo definitivo. Adesso tra le pretendenti al talento vicentino si è aggiunta anche l’Inter, che nel pomeriggio di giovedì ha ufficialmente aperto i dialoghi col Venezia. Il testa a testa può accendere non solo il mercato della Lega Pro, ma aver risvolti sul grande calcio. Tanti addetti ai lavori, infatti, hanno vaticinato negli ultimi mesi ad Okoro un futuro in Serie A. Con la Juve che in questi anni spesso e volentieri ha pescato dalla Next Gen i rinforzi per la Prima Squadra e per questo il ritorno in C non verrebbe visto come un passo indietro di carriera dall’attaccante. Un modus operandi quello della Vecchia Signora che fatto scuola in Italia, tanto che pure l’Inter intende cooptarlo.

Okoro: non solo Next Gen e Inter U23

Ecco perché i nerazzurri vogliono impreziosire la rosa della Seconda Squadra con talenti futuribili alla Okoro; mentre la Juve ha proposto un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. La sfida è lanciata, anche se l’ultima parola sul destino dell’attaccante spetterà al tecnico arancioneroverde Giovanni Stroppa, che in questi giorni ha voluto studiare da vicino il ragazzo. Alle spalle delle Under 23 di Juve e Inter ci sono Pescara, Mantova e Juve Stabia, anch’esse interessate al classe 2005 ma non in grado di effettuare un investimento per acquistarlo a titolo definitivo come intendono fare bianconeri e nerazzurri. Infine la Juventus blinderà nei prossimi giorni due gioiellini della formazione allenata da Max Brambilla: continueranno a militare nella Next Gen sognando il salto nella Juve dei grandi sia l’esterno Luca Amaradio sia il mediano Augusto Owusu. Il pri mo allungherà fino al 2028; mentre il secondo oggi siglerà il rinnovo fino al 2029. Avanti insieme.

