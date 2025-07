Calciomercato, chi ha speso di più nella storia: la classifica e le posizioni di Juve e Inter

Il calciomercato estivo è da sempre il terreno fertile dei sogni per i tifosi e dei grandi investimenti per i club. Tra trattative lampo, colpi a sorpresa e lunghe telenovele, ogni squadra cerca di rinforzarsi per affrontare la nuova stagione con ambizioni rinnovate. In questo scenario, la Juventus si conferma la regina italiana per spese complessive nella storia del calciomercato. Una testimonianza concreta della volontà della società di voler restare ai vertici del calcio internazionale. L'Italia, grazie anche a Inter, Milan, Roma e Napoli, si difende bene in una classifica però dominata dal potere economico della Premier League e di grandi colossi come Real Madrid e Barcellona o lo stesso Psg.