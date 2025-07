Donnarumma-Psg, stallo. E spunta anche il Manchester United 

L’avventura di Gianluigi Donnarumma al Psg potrebbe ormai essere giunta al capolinea. Il portiere della Nazionale ha un contratto con i francesi fino a giugno 2026 ma la trattativa per il rinnovo è da tempo in fase di stallo: la società di Nasser Al Khelaifi, infatti, sta attuando una politica di riduzione dei costi e le offerte presentate all’ex Milan non sono state ritenute in linea con le richieste. In più, come se non bastasse, i campioni d’Europa sono già corsi ai ripari prendendo dal Lilla Chevalier.