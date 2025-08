Lookman, l'Inter adesso riflette sul rilancio: fino a quanto si spinge Oaktree

MILANO - Rilancio sì, rilancio no? L’Inter, in contatto con gli agenti di Ademola Lookman , si è presa alcuni di giorni di riflessione. Il "no" all’offerta scritta da 42 milioni più 3 di bonus era prevista , ma il fatto che l’ Atalanta non abbia dato una quotazione al suo attaccante, costringe Marotta , Ausilio e Baccin a ragionare su come agire. I dirigenti nerazzurri, avendo avuto da Oaktree l’ok a inviare una proposta da 45 milioni complessivi, sanno di potersi spingere a una cifra leggermente superiore. Quanto? È probabile che l’Inter, sentendosi fare un prezzo da 50 milioni dall’Atalanta, continui a trattare, aumenti la base fissa, aggiunga dei bonus o magari pensi a inserire una contropartita, però difficilmente andrebbe oltre se la cifra richiesta da Luca Percassi , ad della Dea, fosse invece di 60 milioni. Una valutazione non così assurda se si pensa alle cessioni più importanti dell’Atalanta negli ultimi anni: dai quasi 80 milioni di Hojlund , ai recenti 68 di Retegui , passando per i 51.3 più 6 di bonus di Koopmeiners e i 52 ottenuti per Romero fra il '21 e il '22. Il tutto ricordando la quotazione data a inizio estate a Ederson : 60 milioni. Insomma, la palla è in mano all’Atalanta, che, va ricordato, non aveva previsto di cedere Retegui. La partenza del bomber del campionato, unita all’addio di Gasperini, sta spingendo la proprietà a tenere il punto su Lookman per mandare un segnale alla piazza.

Lookman a Zingonia evita il caos

Percassi ha fatto capire che il nigeriano probabilmente partirà - forte anche di una promessa ricevuta l’estate scorsa -, però l’Atalanta, agli occhi dei suoi tifosi, vuole farsi vedere ferma sulla propria posizione e magari acquistare prima un nuovo attaccante. Lookman, dopo aver tolto venerdì tutti i riferimenti all’Atalanta su Instagram, ieri ha scelto di non alimentare ulteriore caos e si è presentato a Zingonia. Mentre la Dea giocava a Lipsia, l’attaccante, infortunato al polpaccio, ha svolto un lavoro personalizzato. Oggi riposerà come tutti i compagni, però sarà importante vedere cosa farà domani, quando la squadra riprenderà la preparazione: si presenterà o andrà in "guerra"? La sensazione è che l’Atalanta potrebbe dare il via libera al giocatore, che per ora vuole solo l'Inter, se da Milano arrivasse una proposta da 50 milioni (per altro il 15% della plusvalenza andrebbe al Lipsia). L’Inter cosa farà? Come scritto, Oaktree ha avallato un investimento importante nonostante Lookman vada per i 28 anni (li compirà a ottobre), ma non è scontato che permetta a Marotta di spingersi oltre. I dirigenti interisti, per altro, concordano: Koopmeiners la scorsa estate aveva 26 anni, Retegui oggi ne ha 26 (come Ederson); Romero ne aveva 23 nel 2001 e Hojlund 20 nel 2023.

L'Inter ragiona sul prezzo

Tutti quindi più giovani di Lookman che, è bene ricordarlo, a metà dicembre saluterà la sua squadra per raggiungere la Nigeria per la Coppa d’Africa in Marocco (inizio il 21 dicembre). Dunque, se sarà un giocatore dell’Inter, Lookman dopo la trasferta a Marassi contro il Genoa del 13-14, salterà la Supercoppa italiana (semifinali 18 e 19, eventuale finale il 22) e, se la sua nazionale supererà il girone composto da Tunisia, Tanzania e Uganda (non un’impresa), potrebbe tornare addirittura dopo il 18 gennaio in caso di raggiungimento della finale. In quel caso rischierebbe di perdere anche ben sei gare di Serie A: il recupero col Lecce e le sfide con Atalanta, Bologna, Parma, Napoli e Udinese. Anche l’Inter, quindi, ha i suoi motivi per ragionare sul prezzo di Lookman e pensare eventualmente alle alternative, da Openda a Nkunku, passando per Ben Seghir e Adeyemi fino a Raspadori. Nel frattempo un attaccante è in uscita dall’Inter: Sebastiano Esposito è vicino al Cagliari per 6 milioni. Il prossimo a partire sarà Teremi.