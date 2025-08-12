Morata dal Milan al Como, è ufficiale! Fabregas: "Lo conosco, ho sempre ammirato..."

È ufficiale: Alvaro Morata è un nuovo calciatore del Como . Nella giornata di ieri il Milan aveva reso noto di aver trovato l'accordo per risolvere anticipatamente il prestito al Galatasaray (pagando un indennizzo). Questa mattina l'attaccante spagnolo aveva salutato la piazza turca sui propri social, con addio al veleno però nei confronti del club giallorosso . Ora il trasferimento dai rossoneri ai biancoblù, con le due società che, contestualmente, hanno annunciato sui propri canali la chiusura dell'affare: Morata si trasferisce ai biancoblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto . Dopo la Juve e il Milan, questo sarà il terzo club della Serie A per lui.

Morata dal Milan al Como, è ufficiale

Così il nuovo club di Morata ha reso noto il suo arrivo: "Il Como 1907 annuncia l'arrivo, in prestito con obbligo di riscatto, di Álvaro Morata. Attaccante cresciuto nelle file di alcune delle più grandi squadre del mondo, arriva con una carriera che lo ha visto giocare nel Real Madrid, nella Juventus, nel Chelsea, nell'Atlético Madrid, nel Milan e nella nazionale spagnola. Con i suoi club, Morata ha vinto due titoli di Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa del Mondo per club FIFA, due titoli di Serie A, due titoli di Liga e un titolo della Süper Lig turca. Il suo palmares include anche la Coppa Italia, la FA Cup, l'Europa League e diverse Supercoppe nazionali. Con la Spagna, Morata ha collezionato 86 presenze e 37 gol, posizionandosi tra i migliori marcatori di tutti i tempi del Paese. Ha guidato la nazionale alla vittoria agli Europei 2024 e nella Nations League 2023, dimostrando la sua leadership sui palcoscenici più importanti".

Fabregas: "Ho sempre ammirato..."

Sui canali ufficiali del club arrivano anche le prime dichiarazioni del tecnico Cesc Fabregas in merito al nuovo acquisto: "Conosco Álvaro da molti anni e ho sempre ammirato il suo modo di giocare e di comportarsi. È un attaccante intelligente che ha saputo dare il meglio nei momenti più importanti e un compagno di squadra che trascina tutti quelli che lo circondano. Siamo molto felici di averlo qui a Como". Prime parole per Morata con la maglia del Como: "Sono davvero felice di essere arrivato a Como. L'anno scorso, giocando contro di loro, ho potuto apprezzare la squadra e il progetto; si vede che c'è molta ambizione. Prometto ai tifosi e al club che darò il 200% in ogni allenamento e in ogni partita. Non vedo l'ora di indossare questa maglia".