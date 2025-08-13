Leoni, è Liverpool! Niente Inter, Milan o Juve, va in Premier: quanto incassa il Parma

Giovanni Leoni prepara le valigie per la Premier League. Come riportato da Fabrizio Romano, Liverpool e Parma hanno infatti raggiunto l'accordo sul trasferimento a titolo definitivo per 35 milioni di euro, con i Ducali che potranno incassare una percentuale sulla futura rivendita. Definiti gli ultimi dettagli, il difensore classe 2006 volerà in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche di rito e procedere così alla firma. Per lui, l'occasione di unirsi al gruppo di Arne Slot, che la scorsa stagione ha conquistato il campionato interrompendo il dominio di 4 anni del Manchester City. Ma non finisce qui, i Reds continuano ora la caccia al secondo centrale, considerata l'incognita sui tempi di recupero di Joao Gomez e il possibile addio di Ibrahima Konaté, in scadenza nel 2026 e profilo gradito al Real Madrid.