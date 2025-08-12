Intrigo Leoni, l’Inter rischia di restare col cerino in mano: top club pronto all’affondo

Cremonese letteralmente scatenata nelle ultime ore: neanche il tempo di ufficializzare l’arrivo dell’esterno Filippo Terracciano dal Milan in prestito con obbligo di riscatto (4 milioni) in caso di salvezza che oggi i grigiorossi chiuderanno altri due acquisti: fatta per il portiere Marco Silvestri (annuale con rinnovo automatico fino al 2027 in caso di permanenza in A) e il centrocampista Warren Bondo (in prestito secco dal Milan). Per entrambi oggi visite mediche e firme di rito. E non finisce qui: nel mirino del ds Giacchetta ci sono ora Fortini (Fiorentina), Maleh (Lecce) e Sanabria (Torino). Il mediano Oliver Sorensen sosterrà in mattinata le visite mediche col Parma e poi si legherà ai ducali fino al 2030. Il club emiliano l’ha prelevato dal Midtjylland per 8 milioni e lavora ora al colpo Reyna (Dortmund) per la trequarti.

Intrigo Leoni e colpo Udinese

Intanto la società del presidente Krause deve destreggiarsi dagli assalti inglesi per Giovanni Leoni: rifiutata nel weekend l’offerta da 30 milioni del Bournemouth per il talento classe 2006. Il giovane difensore fa sempre gola all’Inter, ma i nerazzurri ritengono eccessiva la richiesta da 40 milioni del Ceo Cherubini. Motivo per cui a spuntarla potrebbe essere una big straniera: occhio al Liverpool che sta pensando di piazzare l’affondo nei prossimi giorni. Definita nel frattempo la cessione di Man al PSV per 9 milioni (accordo quadriennale). Gli olandesi vogliono ora continuare a far shopping in Serie A: nel mirino c’è la punta El Bilal Tourè (Atalanta). Il colpo del giorno porta invece la firma dell’Udinese, che brucia la concorrenza di Celtic, Bologna e Ajax, assicurandosi il centrocampista Lennon Miller (classe 2006) dal Motherwell per 5 milioni: oggi le visite mediche e la firma sul contratto fino al 2030.

Como, ecco Morata!

Parlerà sempre più spagnolo il Como, che nelle prossime ore ufficializzerà l’ingaggio di Alvaro Morata: operazione da 15 milioni complessivi tra il buy-out (5 milioni) concesso al Galatasaray per la risoluzione del prestito anticipato e i 10 milioni che andranno al Milan per acquistarlo in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto (9 milioni). Contratto fino al 2029 per il centravanti, che potrebbe essere raggiunto presto dal portiere Inka Pena (Barcellona): pronto un triennale. In uscita dai lariani gli attaccanti Belotti e Cutrone, per i quali la società biancoblù è al lavoro per trovare una sistemazione. Restando in tema di attaccanti: duello in corso tra Verona e Lecce per Geubbels (San Gallo); mentre il Cagliari ha ingaggiato Sebastiano Esposito dall’Inter per 4,5 milioni più il 40% sulla futura vendita in favore dei nerazzurri. Stamattina prevista la firma del classe 2002 sul contratto quinquennale con la società del presidente Giulini. Manca solo l’annuncio per Troilo (Belgrano) al Pisa. A proposito di centrali: il Bologna insiste per Heggem (WBA); mentre il dopo Ndoye i rossoblù stanno valutando Gil (Tottenham), Doak (Liverpool) e Wesley (Al Nassr). No della Lazio all’Olympiacos per Cancellieri. Infine il Sassuolo sta completando i rinnovi di Berardi e Thorstvedt; mentre in uscita ci sono stati dei sondaggi per Odenthal da parte di Toronto (aveva offerto 1,2 milioni ai neroverdi come indennizzo, ma non ha trovato l’intesa col centrale sullo stipendio) e PSV (lo prenderebbero per poi appoggiarlo in prestito a una società amica in Eredivisie).

