Leoni, Inter avanti ma la strategia Juve può prendere piede: lo scenario

TORINO - Reparto al completo. Certo: al saldo di eventuali cessioni, che comporterebbero l’obbligo di un rimpiazzo in entrata. E, in questo senso, il nome di Kelly rimane sempre caldo. Ma un innesto in difesa, in questo momento, non rappresenta una priorità per la Juventus. Nemmeno una necessità, a livello numerico, alla luce di una zona del campo che richiede - semmai - alcuni movimenti in uscita. E però... E però la squadra di mercato, guidata dal dg Comolli, rimane vigile su tutti i profili reputati interessanti. A partire, dunque, dal profilo di Giovanni Leoni, classe 2006, già disegnato come il futuro della retroguardia azzurra, dopo aver confermato nell’ultimo campionato a Parma quanto si raccontava sul suo conto negli anni di settore giovanile. Certo, quelli degli scout bianconeri non sono gli unici occhi ad essersi posati sul 18enne romano, che piace praticamente a tutti, in Italia come all’estero. Il club segnalato più avanti, sulle sue tracce, è l’Inter di Chivu, che l’ha allenato fino a poche settimane fa, ma anche Milan e Juventus hanno chiesto informazioni ai ducali. E continuano a tenersi in contatto, per essere aggiornate sugli sviluppi.