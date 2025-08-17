E adesso l'Atalanta bussa all'Inter: l'ultima idea che non tocca Lookman

Nuova possibile trattativa sull'asse Milano-Bergamo dopo le tante voci per Ademola Lookman che hanno caratterizzato le ultime settimane di mercato. Se per il nigeriano la situazione sembrerebbe essere totalmente in stallo, i due club potrebbero iniziare a dialogare per un altro calciatore. Le ultime amichevoli dell' Atalanta , compresa quella di ieri contro la Juve , hanno infatti evidenziato la necessità di rinforzi per la squadra di Ivan Juric . Per questo il croato avrebbe fatto il nome di Nicola Zelewski , esterno passato a titolo definitivo all' Inter ed allenato da Juric lo scorso anno durante la sua breve esperienza a Roma.

Atalanta, occhi su Zelewski: la situazione con l'Inter

Nelle ultime ore l'Atalanta ha iniziato a muoversi concretamente per arrivare a Nicola Zelewski. Il club bergamasco vuole infatti capire la fattibilità dell'operazione, con l'Inter che si è detta disposta a trattare. Il polacco è arrivato in nerazzurro nello scorso mercato di gennaio in prestito dalla Roma, per poi essere riscattato per 6.5 milioni di euro. Probabile dunque che Marotta voglia qualcosa in più per registrare una plusvalenza importante per le casse del club di cui è diventato anche azionsta. Inoltre si attende la risposta dell'esterno polacco che è felice all'Inter, ma potrebbe essere attirato dalla possibilità di ricoprire un ruolo più importante con un allenatore che già conosce.

La verità sullo scambio con Lookman

Il possibile inserimento di Nicola Zalewski all'interno della trattativa per Ademola Lookman è al momento da escludere. I rapporti tra le due società sono infatti tesi e la valutazione per l'attaccante nigeriano restano ancora troppo distanti. Da capire se l'Inter vorrà fare un altro tentativo in queste ultime settimane di mercato, ma ad oggi l'operazione è completamente ferma, con Lookman che continua ad allenarsi singolarmente lontano da Bergamo.