Pagelle Juve: Bremer aura, Nico ai margini, Koop con personalità. Yildiz è differente

L’ingresso in campo con la fascia di capitano al braccio è un’immagine che scalda il cuore dei tifosi bianconeri, la sua consistenza di fronte a un cliente “di peso” come Scamacca in partita è una conferma che conforta Tudor. Un paio di uscite palla al piede in bello stile, un salvifico colpo di testa per sostituirsi a Di Gregorio su conclusione ravvicinata di Maldini. Ritorno immenso per impatto anche emotivo oltre che tecnico, regala sicurezza a tutto il reparto e attorno a lui i compagni diventano più forti nutrendosi della sua aura. Rugani (34' st) n.g.

Kelly 5.5

Solita impressione: meglio in fase offensiva che in fase difensiva, non un dettaglio per un difensore centrale di professione. Con i piedi non dispiace, ma Bellanova lo salta puntualmente in velocità e De Ketelaere lo irride quando rientra palla al piede. Nel complesso non arriva alla sufficienza, anche perché non è un giovane a cui perdonare qualche ingenuità di crescita: per acquisto e stipendio resta lontano dai livelli che ci si aspetterebbe.

Kalulu (34’ st) 5

Entra e toppa: uscita a vuoto piuttosto grottesca proprio al limite dell’area, resta a metà tra Samardzic e l'inserimento di un altro atalantino e si fa saltare dall'avversario, regalando di fatto il 2-1 all’Atalanta. La sua velocità a campo aperto, a porta lontana, diventa essere precipitosi se si è a ridosso dell'area, quando bisogna restare freddi e controllare piuttosto che tuffarsi alla disperata.