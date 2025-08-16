Gatti si ferma e chiede il cambio in Atalanta-Juve: come sta

Segnali positivi nella serata di Bergamo per la Juve: i bianconeri vincono per 1-2 al Gewiss Stadium contro l'Atalanta nel Trofeo Bortolotti, che coincide anche con l'ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato. Yildiz sugli scudi, glaciali invece sotto porta David e Vlahovic: sono stati proprio i due centravanti, infatti, a regalare il successo a Igor Tudor. Nel finale a preoccupare era però stata la sostituzione anticipata richiesta da Federico Gatti.
Gatti fuori in Atalanta-Juve: cos'è successo
Minuto 87: palla in profondità di Zappacosta, il numero 4 bianconero interviene in scivolata per intercettare il passaggio deviandolo in fallo laterale. Ma dopo il tackle Gatti rimane a terra, toccandosi la coscia: il difensore chiede subito il cambio dirigendosi fuori dal terreno di gioco, senza attendere neanche la sostituzione (avvenuta pochi minuti dopo). E, tra l'altro, proprio con la Juve momentaneamente in 10 è arrivato il gol di Samardzic a fissare il risultato sull'1-2.
Per il difensore centrale, come affermato da Tudor nel post gara, si tratta soltanto di crampi: d'altronde Gatti dopo l'intervento si era prima toccato la coscia sinistra, tirandosi poi i piedi proprio come quando arrivani i crampi; uscendo, invece, si toccava la coscia destra. Questa dunque la natura del problema che ha portato Gatti a chiedere la sostituzione immediata: per il difensore dunque si è trattato di semplice stanchezza sopraggiunta nelle battute finali del match.
