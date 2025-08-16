Gatti si ferma e chiede il cambio in Atalanta-Juve: come sta

Segnali positivi nella serata di Bergamo per la Juve: i bianconeri vincono per 1-2 al Gewiss Stadium contro l'Atalanta nel Trofeo Bortolotti, che coincide anche con l'ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato. Yildiz sugli scudi, glaciali invece sotto porta David e Vlahovic: sono stati proprio i due centravanti, infatti, a regalare il successo a Igor Tudor. Nel finale a preoccupare era però stata la sostituzione anticipata richiesta da Federico Gatti.