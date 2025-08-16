Juve-Atalanta, diretta: formazioni e risultato in tempo reale

18:04

Due nuove convocazioni dalla Next Gen

Nella lista dei convocati di Igor Tudor per la sfida all'Atalanta, sono rientrati a sorpresa Matteo Fuscaldo e Bruno Martinez. Il primo è un portiere classe 2005 tornato in bianconero dopo una stagione in prestito nella tra Empoli e Sion. Il secondo è invece un difensore centrale spagnolo del 2006 che è stato protagonista di un percorso di crescita importante nell'ultima stagione con la Primavera di Magnanelli. Quest'anno dovrebbe arrivare la promozione definitiva in Next Gen.

Nico Gonzalez, la Juve è lontana: ne parla Simeone

Nonostante sia regolarmente presente nella lista dei convocati per la partita di questa sera, il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus rimane più che mai in bilico. L'argentino è infatti sul mercato e potrebbe partire dopo un solo anno dal suo arrivo per circa 30 milioni di euro. Di lui ha parlato oggi Diego Simeone in conferenza stampa, esprimendosi sul possibile trasferimento all'Atletico Madrid.

Koopmeiners, per lui non sarà un'amichevole

La partita di questa sera tra Atalanta e Juventus sarà sicuramente diversa per Teun Koopmeiners. L'olandese tornerà infatti per la seconda volta da avversario a Bergamo, dove era stato accolto tra i fischi e le contestazioni dei suoi ex tifosi che non gli hanno ancora perdonato il passaggio in bianconero. Tudor si aspetta quindi delle risposte importanti per provare a cambiare il destino dopo un primo anno deludente.

Le probabili scelte di Tudor

A differenza dell'amichevole in famiglia contro la Next Gen, oggi Igor Tudor è intenzionato a dare spazio ai suoi titolarissimi fin dal primo minuto. Grande curiosità soprattutto sul nuovo tridente bianconero in attesa del ritorno di Kolo Muani. Di seguito la probabile formazione.

Gewiss Stadium - Bergamo