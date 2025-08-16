Aumento di capitale Juve: cosa sappiamo. Chiellini o Ardoino nel CdA, parte il gioco dei pronostici

Chiellini o Ardoino nel CdA? Il gioco dei pronostici

Il triennio 2024-2027 avrebbe dovuto essere quello dell’autosufficienza, ma il progetto è - a questo punto - rimandato. Non cancellato, come si evince dalla postura sul mercato di Comolli, attento a comprare e, soprattutto, determinato a vendere e non svendere. Il francese, scelto da Elkann in persone a fine maggio, ha chiari quali siano gli obiettivi sportivi e quali quelli economici del club che dirige e, anche al Tolosa, ha sempre perseguito una politica di “sostenibilità”. Detto ciò, un aumento di capitale potrebbe consentire al club di trovare prima proprio la strada del pareggio di bilancio, perché - nel circolo vizioso per il quale se non vinci non guadagni - serve costruire una squadra in grado di competere per la qualificazione in Champions e per andare più avanti possibile nella competizione europea. Insomma, a settembre verranno tirate le fila ed è probabile che la decisione di varare l’aumento venga presa. Nello stesso periodo, peraltro, si faranno ragionamenti sul CdA che ha esaurito il suo triennio, sul fronte dei nuovi ingressi è già scattato il giochino dei pronostici (da Giorgio Chiellini a un rappresentante dei soci di minoranza, tipo Paolo Ardoino di Tether), ma che al momento un giochino resta.