Douglas Luiz, addio Juve: torna in Premier al Nottingham Forest, affare in chiusura. Le cifre

Stavolta sì, stavolta ci siamo. Douglas Luiz è più vicino a diventare un nuovo giocatore del Nottingham Forest, e di conseguenza a lasciare la Juventus. Dopo tre settimane dal giallo del mancato arrivo in ritiro, e il successivo reintegro nella rosa di Tudor, uno dei principali nodi del mercato bianconero è lì per essere sciolto. Decisiva la volontà del Forest, e dell'uomo dietro alla trattativa, l'ex Arsenal Edu e ora a capo delle trattative dei Tricky Trees: il primo passo è stato trovare un accordo con il centrocampista, fissato su una base di poco superiore ai 4 milioni di euro. Poi la stretta di mano con la Juve, dalla quale la richiesta è sempre stata intorno ai 39 milioni di euro, cifra minima per evitare una minusvalenza a bilancio.