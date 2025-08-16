Douglas Luiz, addio Juve: torna in Premier al Nottingham Forest, affare in chiusura. Le cifre

Stavolta sì, stavolta ci siamo. Douglas Luiz è più vicino a diventare un nuovo giocatore del Nottingham Forest, e di conseguenza a lasciare la Juventus. Dopo tre settimane dal giallo del mancato arrivo in ritiro, e il successivo reintegro nella rosa di Tudor, uno dei principali nodi del mercato bianconero è lì per essere sciolto. Decisiva la volontà del Forest, e dell'uomo dietro alla trattativa, l'ex Arsenal Edu e ora a capo delle trattative dei Tricky Trees: il primo passo è stato trovare un accordo con il centrocampista, fissato su una base di poco superiore ai 4 milioni di euro. Poi la stretta di mano con la Juve, dalla quale la richiesta è sempre stata intorno ai 39 milioni di euro, cifra minima per evitare una minusvalenza a bilancio.
Douglas Luiz, è addio Juve
Il Nottingham verosimilmente si fermerà a qualche milione in meno e il compromesso trovato tra le parti si è fatto così vitale: Douglas partirà in prestito con obbligo di riscatto, pronto a scattare con delle clausole facilmente raggiungibili dai britannici. L'anno a titolo temporaneo porterà così Luiz a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Forest fino al 2030. Così da mettere alle spalle un'esperienza strana, particolare, certamente sfortunata e però pure con una buona dose di responsabilità imputabile al calciatore. Dopo l'amichevole con l'Atalanta, alla quale il brasiliano è stato regolarmente convocato, prevista l'accelerata finale e fondamentale. Quella che finirà per sbloccare inoltre l'arrivo di Kolo Muani, nuovamente in direzione Torino. Poi O'Riley: oggi in gol con il Brighton, da domani ancor di più sul taccuino bianconero. Il costo è di 30 milioni di euro.