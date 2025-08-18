Zalewski all’Atalanta: la plusvalenza Inter è servita, 17 milioni per un giocatore pagato 6.5 poco prima

MILANO - Dal nerazzurro dell’Inter, a quello dell’Atalanta. Per una trattativa lampo – iniziata e definita presumibilmente nel weekend - che sostanzialmente fa felici tutte le parti in causa. Nicola Zalewski si trasferirà a Bergamo, a titolo definitivo, per 17 milioni di euro. Il polacco, che già oggi svolgerà le visite mediche, firmerà un contratto quadriennale, con la possibilità successiva di prolungare l’intesa con la società di Percassi per ulteriori due stagioni. Sbarcato a Milano lo scorso primo di febbraio e mandato in campo da Inzaghi il giorno successivo, nel derby contro il Milan, l’esterno era riuscito subito a essere decisivo, con un pregevole assist per De Vrij, per l’1-1 finale. Allora, visto che il contratto del classe 2002, appena rinnovato di un anno, sarebbe scaduto con la Roma nel 2026, il diritto di riscatto era stato stanziato a 6.5 milioni, cifra che in Viale della Liberazione hanno deciso di investire lo scorso giugno, diventando così a tutti gli effetti i titolari del cartellino del giocatore. Dopo quasi 7 mesi, 17 partite disputate in tutte le competizioni (tra cui anche 56’ nella finalissima di Champions League contro il Psg), 596’ minuti totali e un bellissimo gol realizzato (quello al Torino), termina così l’avventura di Zalewski all’Inter, con Marotta che potrà iscrivere a bilancio una immediata e sostanziosa plusvalenza di una decina di milioni.