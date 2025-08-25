Vlahovic gol, dai fischi agli applausi: messaggio a Kolo Muani! E Allegri spinge per averlo al Milan

E adesso? Dusan Vlahovic ha iniziato la partita che ha scandito l’esordio stagionale della Juventus in panchina, come ampiamente prevedibile. Ma l’ha finita a braccia alzate, sotto la curva, festeggiando la rete personale che ha fatto scorrere i titoli di coda sul match. L’ultima con indosso la maglia bianconera? La settimana appena cominciata sarà decisiva, a differenza del gol di ieri sera, che ben difficilmente potrà cambiare - da solo - la sua storia a Torino. Intanto, però, il serbo ha saputo trasformare i fischi del pubblico in applausi, in pochi minuti. E chissà che il centro, su assist di Yildiz, non si trasformi adesso in un messaggio a Kolo Muani, ancora mestamente bloccato a Parigi, al di là del perdurante ottimismo alla Continassa per il buon esito dell’operazione. La sconfitta di sabato sera contro la Cremonese, infatti, ha avuto come primo effetto sul Milan un repentino summit, andato in scena ieri in sede tra la dirigenza e Max Allegri. L’allenatore rossonero è arrivato in sede poco prima delle 12 ed è uscito alle 13:40: cento minuti circa di confronto, laddove Allegri ha fatto presenti le necessità per la sua rosa e anche le criticità tecniche dei giocatori presenti.