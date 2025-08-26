Si avvicina una cessione in casa Juventus , con il futuro di Tiago Djalò ormai definito. Il difensore centrale portoghese, arrivato in bianconero nel gennaio 2024 dal Lille, lascerà la Serie A a titolo definitivo in direzione Turchia. Dopo la trattativa sviluppata negli ultimi giorni, il Besiktas ha infatti trovato l'accordo per il trasferimento del classe 2000 che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Porto.

Juve, fatta per la cessione di Djalò: le cifre

La Juventus incasserà circa 3.5 milioni di euro dalla cessione di Tiago Djalò al Besiktas. Il portoghese è atteso ad Istanbul già in serata per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club turco fino al 30 giugno del 2028. Un'uscita importante per il club bianconero che, dopo Arthur, riesce a liberarsi di un altro esubero a titolo definitivo. Djalò chiude così la sua avventura in bianconero con cui ha collezionato solo una presenza in gare ufficiali, risalente all'ultima giornata di Serie A 2023/24 contro il Monza.

El Bilal Touré al Besiktas

Djalò, in ogni caso, non è l'unico rinforzo che raggiungerà il Besiktas nelle prossime ore. Insieme a lui infatti arriva anche El Bilal Touré, ceduto in prestito dall'Atalanta e reduce dall'annata sempre a titolo temporaneo allo Stoccarda. Proprio con la maglia dei tedeschi El Bilal aveva siglato la rete decisiva contro la Juve per il primo ko di Motta nella prima fase della Champions League nei minuti di recupero. "Il Club augura a El Bilal il meglio per questa nuova esperienza professionale in Turchia", si legge nella nota ufficiale del club nerazzurro.

