Savona al Nottingham Forest: "Un sogno che si avvera". Juve, ecco le cifre ufficiali dell'affare

Dopo anni di crescita all'interno del mondo bianconero, Nicolò Savona è ufficialmente un nuovo giocatore del Nottingham Forest . Il difensore classe 2003, originario di Aosta, lascia la Juventus con cui ha compiuto un lungo percorso di formazione, culminato nella scorsa stagione con il debutto e la stabilizzazione in prima squadra. Con il trasferimento in Premier League, il difensore si prepara ad affrontare una nuova tappa importante della sua carriera. La sua esperienza tra Under, Primavera e Next Gen lo ha reso un profilo maturo nonostante la giovane età, e ora avrà l'opportunità di misurarsi con uno dei campionati più competitivi al mondo. L'operazione è stata ufficializzata da entrambi i club e rappresenta uno dei movimenti di mercato più interessanti dell'estate per quanto riguarda i giovani italiani all’estero.

I dettagli del trasferimento: operazione a titolo definitivo

Il passaggio di Nicolò Savona al Nottingham Forest è avvenuto a titolo definitivo nell’ambito di un accordo tra i due club che segna una svolta nella carriera del difensore. L’ex bianconero lascia Torino dopo due stagioni da protagonista con la Juventus Next Gen, in cui ha totalizzato 61 presenze, 2 gol e 5 assist. Nel 2023/24 è arrivato il salto in prima squadra, con ben 40 presenze e 2 reti, una delle quali al debutto da titolare in Serie A, sul campo dell’Hellas Verona. Il Forest, che aveva già ingaggiato Douglas Luiz dalla Juventus in questa sessione, rafforza così ulteriormente il proprio reparto arretrato. L’innesto di Savona rappresenta un investimento in prospettiva, ma anche una scommessa su un talento già testato ad alti livelli. Il giocatore si è già aggregato al club inglese, pronto a iniziare questa nuova avventura in Premier League.

Le prime parole di Savona e il commento del dirigente Ross Wilson

Al momento della firma, Nicolò Savona ha espresso grande entusiasmo per il suo arrivo in Inghilterra: "Sono felicissimo di iniziare questa nuova avventura. È una grande opportunità, sia dal punto di vista professionale che personale. Il Nottingham Forest è un club storico, e vestire questa maglia rappresenta un sogno che si realizza. Non vedo l’ora di scendere in campo al City Ground e dare tutto per questi colori". Anche Ross Wilson, Chief Football Officer del Forest, ha voluto accogliere il nuovo acquisto con parole di fiducia: "Savona ha accumulato una preziosa esperienza alla Juventus e siamo entusiasti di averlo con noi. È un difensore duttile, in grado di offrire diverse soluzioni nel nostro reparto. Ha già dimostrato di saper reggere le pressioni di un grande club e arriva qui con una forte determinazione. Siamo convinti che potrà fare un impatto immediato e contribuire alla crescita della squadra".